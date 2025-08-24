Snow Manのメンバー・ラウールが自身のInstagramにて、『SUMMER SONIC BANGKOK 2025（サマーソニック・バンコク 2025）』出演時の衣装ショットを公開した。 写真：「会えてうれしい」と現地ファンを魅了する、ラウール ■ラウールの新ステージドリンクはココナッツジュース（!?） ラウールは「I found a new stage drink in Bangkok!（訳：バンコクで新しいステージドリ