「ノジマTリーグ 2025-2026シーズン」は24日、神奈川県の平塚総合体育館にて木下アビエル神奈川と日本生命レッドエルフの試合が行われる。試合前に両チームのオーダーが発表されている。 ■前日はニッペMにVMで勝利 ホームでの開幕2連戦を迎えているKA神奈川は、前日の日本ペイントマレッツ戦ではビクトリーマッチの末に3ー2で今季初勝利を飾った。「ヨーロッパ・スマッ