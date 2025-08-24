2025年8月23日、美唄市ではクマの目撃情報が相次ぎました。目撃情報があったのは、美唄市の道央自動車・茶志内パーキングエリア（下り線）から1.5キロメートルほど旭川方向に進んだ地点です。23日午後1時前、旭川方向に走行するドライバーの男性が道央自動車を右から左に横断するクマ1頭を目撃しました。警察によりますと、クマの体長は約1.5メートルだということです。クマは道路を横断後、茂みに入って