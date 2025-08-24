CATレディース最終日女子ゴルフの国内ツアー・CATレディース最終日が24日、神奈川県の大箱根CC（6652ヤード、パー72）で開催された。2位と1打差の首位から出た櫻井心那（ニトリ）が3バーディー、3ボギーの72で回り、通算9アンダーで通算5勝目を挙げた。最終ホールで6人が並んだ大混戦を制しての2年ぶりの栄冠。優勝から遠のいた日々を「思い返してみると短かった」と涙ながらに振り返った。3番パー3で1打落とし、8アンダーで木