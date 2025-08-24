トルコで、ドリフト走行を撮影していた男性が別のドリフト車にはねられる瞬間をカメラが捉えた。撮影に夢中になっていた男性は接近してきた車に気づいていなかった。命に別状はないという。ドリフト走行中に響いた鈍い音トルコで9日、大勢のギャラリーが見ていたのは、タイヤをスピンさせて砂埃をあげながら弧を描く「ドリフト走行」だった。操作を誤れば事故につながりかねない危険な運転。すると、「ドン！」という鈍い音が響き