日本テレビ系『24時間テレビ48』（8月30日、31日）の豪華企画が24日、発表された。俳優・星野真里の娘・ふうかちゃん（10）は先天性ミオパチーという難病のため、大人のサポートが必要な毎日を送っている。今回は、そんな毎日から一転、子どもしかいない空間で原宿・新大久保・お台場を大散策する。【写真】星野真里の10歳娘が親友と初めての大冒険昨年9月、星野はふうかちゃんのインスタグラムを開設し、自身の娘が先天性ミオ