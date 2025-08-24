山下達郎の新曲「オノマトペISLAND」が9月4日に配信リリースされることが決定した。【画像】かわいい…！『ポケモンコンシェルジュ』新エピソード キービジュアル「オノマトペISLAND」は、ポケモンの完全新作ストップモーション・アニメーションとなるNetflixシリーズ『ポケモンコンシェルジュ』の新エピソード（5〜8話／全4話）の主題歌。新エピソードは9月4日よりNetflixで世界独占配信される予定で、主題歌も同日にリリース