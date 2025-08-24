俳優の木村拓哉（52）が24日放送のTOKYOFM「木村拓哉Flow」（日曜前11・30）に出演。共演女優の笑顔を絶賛した。今月のマンスリーゲストは女優の蒼井優。木村と蒼井は11月に公開される映画「TOKYOタクシー」（山田洋次監督）で共演。同作は仏映画「パリタクシー」が原作。東京を舞台にタクシー運転手（木村）が高齢者施設まで85歳の女性（倍賞千恵子）を乗せ、“旅路”で2人が心を通わせていくヒューマンドラマを描く。