歌手の和田アキ子（75）が24日放送のTBS「アッコにおまかせ！」（日曜前11・45）に出演。学歴詐称が指摘されている静岡県伊東市の田久保真紀市長（55）について語った。田久保市長は学歴詐称疑惑を受け、辞任、出直し選に意欲を示していたが、急転続投を宣言。13日に出頭した特別委（百条委）の証人尋問では、同じ答えを繰り返した。議長、副議長への卒業証書チラ見せについて聞かれると、「報道にあるようなチラ見せという