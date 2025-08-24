元「青汁王子」こと実業家の三崎優太氏が24日、X（旧ツイッター）を更新。事故の後遺症のため入院していたことを告白した。三崎氏は昨年4月、バイク運転中に交通事故を起こし、負傷したことを報告。左腕の緊急手術をしたなどとSNSで明かしていた。今回の更新では「事故から約1年半が経ちました。後遺症のため再手術が必要になり、つい先日まで入院していました」と報告。包帯を巻いた左腕の写真を添付し「人生に越えられない試練は