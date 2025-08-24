◆イースタン・リーグロッテ―ＤｅＮＡ（２４日・ロッテ浦和）ＤｅＮＡの藤浪晋太郎投手がイースタン・ロッテ戦に先発し、５回１／３を投げ８安打４失点で降板した。序盤こそテンポもよかったが１―０の３回、先頭の柿沼をゴロに打ち取るも、三塁手・井上が悪送球して出塁を許すと、続く中村奨の三ゴロ間に柿沼が二塁に進塁。無死二塁から藤田に二塁手強襲安打を許し同点とされた。その後、味方が１点を勝ち越したが、６回