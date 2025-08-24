新体操の世界選手権４日目（２３日、ブラジル・リオデジャネイロ）で、日本が快挙を成し遂げた。鈴木歩佳（ミキハウス）稲木李菜子（国士舘大）、田口久乃（東京女子体育大）、西本愛実（昭和学院高）、花村夏実（松本国際高）、三好初音（観音寺総合高）で挑んだ団体総合で金メダルを獲得。１９７５年大会と２０１９年大会の２位を上回り、始めて頂点に立った。チームをけん引した主将の鈴木は日本協会を通じ「世界選手権で