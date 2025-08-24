指原莉乃がプロデュースするアイドルグループ≠ME（通称・ノイミー）が主演するライブ＆ドキュメンタリー映画『≠ME THE MOVIE -約束の歌-』の公開記念舞台あいさつが23日に都内で行われ、メンバー12人全員（尾木波菜、落合希来里、蟹沢萌子、河口夏音、川中子奈月心、櫻井もも、菅波美玲、鈴木瞳美、谷崎早耶、冨田菜々風、永田詩央里、本田珠由記）が登壇し、映画化の喜びやお互いの魅力を語った。【写真】≠ME・6周年コンサー