女優の武田久美子が24日に自身のアメブロを更新。娘がメディカルスクール生になったことを報告した。【映像】武田久美子、 へそピアス＆シースルーのセクシーショットこの日、武田は「娘がメディカルスクール生になりました 医師になる為の輝かしい第一歩を歩み初めました」と明かした。続けて「ドクターから白衣を着せて頂くホワイトコートセレモニーに出席しました」と報告し「とても素晴らしい式でした」と感想を述べた。