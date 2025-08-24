韓国代表FWソン・フンミンと元ドイツ代表FWトーマス・ミュラーが、今夏のメジャーリーグ・サッカー（MLS）移籍後初得点を記録した。10年に渡り在籍したトッテナム・ホットスパーで数々の功績を残したソンは、今夏にMLS史上最高額の2000万ポンド（約39億円）を超える移籍金でロサンゼルスFCに加入。デビューから2試合連続で得点に絡んでいたなか、23日のダラス戦で初得点を記録した。LAFCがペナルティエリア手前で獲得したフ