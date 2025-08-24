北海道遠軽町の国道333号で、2025年8月24日、バイクと乗用車が衝突する事故があり、バイクを運転していた男性が意識不明の重体です。事故があったのは遠軽町の国道333号です。24日午前11時まえ、遠軽町から上川町方向に走行していたバイクと反対方向から来た乗用車が衝突しました。この事故でバイクを運転していた男性が意識不明の重体となっています。乗用車の運転手の男性もけがをしていますが、意識はあり、命に別条はありませ