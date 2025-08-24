NPB（日本野球機構）は24日の公示を発表。楽天は松井友飛投手と宮森智志投手を登録し、今野龍太投手と柴田大地投手を抹消しました。松井投手は7月30日以来の再昇格。今季は1試合の先発含む13試合に登板し、1勝3敗、防御率6.00をマークしています。抹消後はファームでも失点する場面も見られましたが、この日再昇格となりました。同じく昇格となった宮森投手は、1軍の9試合にリリーフ登板。1勝0敗で防御率10.64としています。ファー