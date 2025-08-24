お笑いコンビ「ドーナツ・ピーナツ」のドーナツ（33＝本名・平沢孝文)が24日放送のカンテレ「お笑いワイドショーマルコポロリ！」（日曜後1・59）に出演。改めて結婚を発表した。結婚を発表した7月15日が収録日だったこともあり、番組冒頭でMCの東野幸治が「ドーナツさん、この度結婚おめでとうございます！」と祝福。お相手について聞かれたドーナツは「一般の人」と答えた。続けて東野から「名前は？」と質問され、ドー