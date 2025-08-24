阪神の島本浩也投手、富田蓮投手が24日のヤクルト戦前の練習に合流した。阪神は前日23日のヤクルト戦で、石井大智投手以外の中継ぎ7投手が登板した。島本は今季ウエスタン・リーグで23試合に登板し防御率0・00。富田は25試合で防御率3・78の成績を残している。