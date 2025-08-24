ゴルフのＣＡＴレディースは２４日、神奈川県の大箱根ＣＣ（パー７２）で最終ラウンドが行われ、首位から出た桜井心那（２１）が３バーディー、３ボギーのイーブンパーで回り、通算９アンダーで２年ぶりのツアー５勝目を飾った。桜井は完全優勝で、賞金１４４０万円を獲得した。１打差の２位は、木戸愛、桑木志帆ら５人。藤田かれんは７アンダーで７位だった。