「日本ハム−ソフトバンク」（２４日、エスコンフィールド）日本ハム・新庄監督とソフトバンク・小久保監督が試合前のメンバー表交換に臨み、両手ハイタッチで観客を沸かせた。新庄監督は「イエーイ」と声を上げ、小久保監督も気合に満ちた表情だった。リーグ首位を争う両チームの３連戦。２２日の第１戦は片手ハイタッチ、２３日の第２戦はグータッチだった。３日間とも異なるタッチにＳＮＳでは「今日は両手ハイタッチ」