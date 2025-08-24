JR東日本によると、24日午前、秋田新幹線が田沢湖〜雫石駅間でクマと衝突した。同区間では上下線で運転を見合わせていたが、午前11時47分頃に運転を再開した。この影響で、午後2時50分現在「こまち25号」は遅れが出ている。一方、東北新幹線は、大宮〜小山駅間での車両故障の影響で、東京〜盛岡駅間の上下線で運転を見合わせている。午後2時54分現在、運転再開の見込みは立っておらず、係員が点検を行った結果、復旧に時間を要する