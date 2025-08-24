暑い日にぴったりの、加熱なし副菜。にんじんをオレンジジュースに漬けるだけで、自然な甘みとさわやかさが楽しめるラペ風サラダに。ひらひらと彩りも鮮やかで、食卓がぱっと華やぎます。『にんじんのオレンジジュース漬け』のレシピ材料（2人分）にんじん……1本（約150g） オレンジジュース（果汁100％のもの）……1/2カップ 塩オリーブオイル作り方（1）にんじんはピーラーで皮をむき、さらに帯状に削って塩小さじ1/2をもみ込み