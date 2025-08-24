◆日本ハム―ソフトバンク（24日、エスコンフィールド北海道）ソフトバンク小久保裕紀監督と日本ハム新庄剛志監督が、試合前のメンバー表交換でハイタッチを披露し、球場を盛り上げた。ソフトバンクの2敗で迎えた3連戦の3戦目。ホーム付近で談笑し、審判団と握手を交わした後、両指揮官は両手でハイタッチ。スタンドからは大きな拍手が湧き起こった。この3連戦ではメンバー表交換の際、初戦は力強い片手ハイタッチ、2戦目