［J１第27節］横浜FM ０−０ 町田／８月23日／日産スタジアム横浜F・マリノスは８月23日、FC町田ゼルビアとホームで対戦。１点が遠く勝ち切れなかったものの、決して失点せず。公式戦11連勝中の難敵相手に勝点１を奪い、４か月半ぶりに降格圏を脱出した。堅守の中心を担ったのは、GKの朴一圭だ。冷静沈着なプレーで最後尾からチームを支え、62分には途中出場直後の中山雄太の鋭いシュートを好守で凌いだ。35歳の守護神はまた