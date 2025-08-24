◇女子ゴルフツアーCATレディース 最終日（2025年8月24日神奈川・大箱根カントリークラブ6652ヤード、パー72）ダイヤモンド世代の桜井心那（21＝ニトリ）が一時は6人が首位に並ぶ大混戦を制し、23年富士通レディース以来の通算5勝目を挙げた。首位で出て、最終18番パー5で3打目を20センチに寄せ値千金のバーディーを奪って72の通算9アンダーでフィニッシュした。1打差の2位に木戸愛（35＝日本ケアサプライ）、桑木志