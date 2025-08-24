お笑いコンビ・インパルスの板倉俊之が24日、都内で行われた映画『俺ではない炎上』（9月26日公開）の完成披露試写会の舞台あいさつに登壇した。【写真】芦田愛菜や夏川結衣も参加した舞台あいさつの模様SNSの炎上を描く本作。芸人仲間には、とかく燃えがちな人も多い。その中で、板倉は難燃性のSNS運営をしている。燃えないコツを問われると「迷ったら上げない」と断言。周囲も納得の表情だった。本作は、第36回山本周五郎