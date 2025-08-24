◆自動車レース▽スーパーＧＴ第５戦「ＳＵＺＵＫＡ・ＧＴ３００ｋｍＲＡＣＥ」第２日（２４日、三重・鈴鹿サーキット＝１周５・８０７キロ）後半戦初戦、年間５戦目となる決勝レースが２４日、５２周で争われる。＊＊＊ＧＴ３００クラスに臨む「ヘルム・モータースポーツ」を率いる福山英朗監督が今月１３日に７０歳の誕生日を迎えたことを受け、決勝レース前に陣営から祝福を受けた。福山監督は古希（こき）を