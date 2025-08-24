◇フィギュアスケート東京夏季大会第2日（2025年8月24日東京都西東京市・DyDoアリーナ）シニア男子でSP首位の三浦佳生（オリエンタルバイオ・明大）がフリー143・58点を出し、合計217・60点で優勝した。4回転ループ、トーループには失敗したが、4回転サルコーを着氷した。昨季苦しんだ左太ももの故障から復活の途上。今季初戦のサマーカップより練習の成果が出たと言い「引き続き練習の強度を上げて頑張りたい」と前向きに