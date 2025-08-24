俳優の阿部寛、お笑いコンビ・インパルスの板倉俊之が24日、都内で行われた映画『俺ではない炎上』（9月26日公開）の完成披露試写会の舞台あいさつに登壇した。【写真】芦田愛菜や夏川結衣も参加した舞台あいさつの模様阿部と同僚の役となった板倉。オファーを振り返ると「『阿部寛さんと会えるのかよ！』と、まず思いました」と当時の様子を再現した。いざ共演となると「最初に撮ったのが阿部さんを乗せて車で走るシーンで。