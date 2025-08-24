◆自動車レース▽スーパーＧＴ第５戦「ＳＵＺＵＫＡ・ＧＴ３００ｋｍＲＡＣＥ」第２日（２４日、三重・鈴鹿サーキット＝１周５・８０７キロ）後半戦初戦、年間５戦目となる決勝レースが２４日、５２周で争われる。＊＊＊ＧＴ３００クラスでは、２３日に行われた予選で「スバルＢＲＺＲ＆Ｄ」（井口卓人、山内英輝組）が快走し、ポールポジションを獲得した。昨季以降、不運な戦いが続いていた決勝レースで逃げ