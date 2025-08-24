リクルート進学総研は道内の高校３年生を対象に「志願したい大学」を尋ねた調査で、１位は北海道大、２位は北海学園大、３位は北海道科学大だったと発表した。調査は今年４〜５月、全国を７エリアに分けて大学進学を希望する高校３年生にインターネット上で実施した。志願したい大学を四つまで選べる形式で、７エリアで計１万５１４０人が回答した。北海道エリアの調査結果で、北大は前年比４・８ポイント減となったが、１８