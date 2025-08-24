◆女子プロゴルフツアーＣＡＴレディース最終日（２４日、神奈川・大箱根ＣＣ＝６６５２ヤード、パー７２）プロ４年目の桜井心那（ニトリ）が２年ぶり５勝目を飾った。３バーディー、３ボギーの７２で回り、通算９アンダーで優勝した。初日から３日間、首位を譲らない完全優勝を決めた。２位と１打差の単独首位で出ると、前半に２バーディー、２ボギーとスコアを伸ばせない展開。入谷響（加賀電子）に一時は首位を譲ったが