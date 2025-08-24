元「モーニング娘。」でタレントの辻希美と俳優・杉浦太陽の長女・希空（のあ）さんが、母親譲りの愛らしい表情でファンを魅了している。希空さんは、２３日に自身のインスタグラムを更新。「どあっぷ」とのコメントとともに、画面いっぱいで撮影した自身の姿を２枚投稿した。この投稿には多数の「いいね！」が寄せられている。希空さんは、今年１月から放送されたＡＢＥＭＡの恋愛リアリティー番組「今日、好きになりました