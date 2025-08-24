◆イースタン・リーグ日本ハム―巨人（２４日・鎌ケ谷）巨人の堀田賢慎投手が、イースタン・日本ハム戦に先発。３回６０球を投げて、２被弾を含む６安打３失点で降板となった。初回に笹原の先制犠飛で援護点をもらったが、その裏に先頭・藤田大を右前安打で出塁を許した。さらに暴投で無死二塁となり、マルティネスにフルカウントから左越えに逆転２ランを被弾。２回に味方が３点を奪って逆転に成功したが、３回には先頭のマ