札幌１１Ｒ・キーンランドカップ・Ｇ３・馬トク激走馬＝レイピア全国区になったのは１勝クラスを勝って挑んだＧ３・葵ステークス。ゲートを出て挟まれて、リズムを崩しながらも徐々に進出。直線は目の覚める脚で３着に追い上げ、能力の高さを示した。その後、２、３勝クラスを連勝でオープン入り。いよいよ競走馬として充実期に入った感がある。ブラックホーク産駒の祖母クーヴェルチュールは、２００７年の勝ち馬。本馬も小