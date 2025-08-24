俳優・カメラマンの彩雪さんが自身のインスタグラムを更新。バイクへの想いを綴りました。 【写真を見る】【 彩雪 】バイクと笑顔ショット「免許取って本当によかった！これからもいろんなところに行きたい！」彩雪さんは「8月19日はバイクの日♡」と綴ると、動画をアップ。投稿された画像では、彩雪さんが、バイクで疾走する姿、バイクに乗る様子、バイクを止めてホッと一息つくショットなどが見て取れます。