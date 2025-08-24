◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―阪神（２４日・神宮）阪神・島本浩也投手と富田蓮投手が２４日、１軍に合流した。出場選手登録されれば、島本は約１か月ぶり、富田は約２か月ぶり。前日２３日は前川右京外野手が登録を抹消されていた。