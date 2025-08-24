■第80回九州陸上競技選手権（24日、クラサスドーム大分）【一覧】9月13日開幕『東京2025世界陸上』日程＆出場選手女子100メートルハードル決勝で、清山ちさと（34、いちご）が12秒80（+0.1）をマーク、東京2025世界陸上参加標準記録（12秒73）突破はならなかった。参加標準記録の有効期間最終日というラストチャンスに懸けたが、あと0秒07届かなかった。午前11時15分に始まった予選で清山は12秒93（⁻0.4）の組1着で決勝に進