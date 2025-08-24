■第35回奈良市陸上サーキット（24日、ロートフィールド奈良）【一覧】9月13日開幕『東京2025世界陸上』日程＆出場選手男子100mに出場予定だった山縣亮太（33、セイコー）は、右足の違和感により棄権。「自分の全力を出して走りたかったんですけど、まだこれからもレースが続くので、今後のことを考えたときに今は無理できないなということで」とレースを見送った理由を明かした。東京世界陸上（9月）の出場資格を得る上で、記録の