トランプ大統領とゼレンスキー大統領が会談し、ウクライナに対する「安全の保証」をめぐって新たな提案がありましたが、ロシアは早速反発しています。【写真で見る】口々にトランプ大統領を持ち上げた欧州首脳らトランプ氏×ゼレンスキー氏の会談欧州首脳もトランプ氏の“ご機嫌取り”？ーートランプ大統領、ウクライナ国民にコメントは？アメリカトランプ大統領「彼らのことが大好きだ」18日、世界が注目したトランプ大統領と