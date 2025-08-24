Alice Nine. Naoのソロプロジェクト “MizinkoFacT”が、新曲「YA-BYE!!」のミュージックビデオを公開した。「YA-BYE!!」はキャッチーなフレーズとアップテンポで攻撃的なサウンドが特徴のアッパーチューン。さらに本作では Nao自身が振り付けを踊る姿も披露しており、これまでのステージでは見られなかった新たな一面を感じることができる。ユーモアと自由な発想を武器にした、ポップで中毒性のある映像作品として楽しんでほしい