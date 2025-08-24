LEXが8月23日に、EX THEATER ROPPONGIにてワンマンライブ＜主人公＞を開催した。◆ライブ写真チケットはソールドアウトとなり、開演前から会場は熱気に包まれていた。ステージは透過LEDのボックスに囲まれたLEXの登場から幕を開け、Mashupされた「力をくれ」でスタート。観客の大歓声とシンガロングに迎えられ、序盤から圧倒的な一体感を生み出した。中盤では最新曲「主人公」や「OCEAN」を披露し、新章の幕開けを印象づけるパフォ