【モデルプレス＝2025/08/24】女優の浜辺美波が24日、都内で開催された最新写真集「25（ニジュウゴ）」（講談社）発売記念会見に出席。4年ぶりの写真集についてやリベンジしたいことを語った。【写真】浜辺美波、美しすぎるすっぴん姿◆浜辺美波、オランダ撮影を選んだ理由25歳の節目を記念して発売される最新写真集は、浜辺がずっと訪れたかったという、オランダのアムステルダムで撮影を行った。風車に水路など、まるで絵本のよ