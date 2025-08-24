学校法人誠恵学院・誠恵高等学校は、誠恵高校ウクレレ部が2025年9月6日(土)〜7日(日)に「横浜ハンマーヘッド」で開催される世界最大級のウクレレの祭典「ウクレレピクニック2025」に出演します。 ウクレレピクニック2025 出演日時： 2025年9月7日(日)16時42分〜(入場無料)場所： 横浜ハンマーヘッド CIQホール「カイルアステージ」(横浜市中区新港2丁目14番1) 学校法人誠恵学院・誠恵高等学校は、誠恵高