當間ローズは2025年8月31日、穂の国とよはし芸術劇場PLATにて「薔薇色の人生音楽祭2025」を開催します。 薔薇色の人生音楽祭2025 開催日時： 2025年8月31日(日) 15時開場 16時開演予定会場： 穂の国とよはし芸術劇場PLAT 大ホール(愛知県豊橋市)参加費： 一般自由席 6,600円4歳〜小学生以下／障がい者／保護者 4,400円■出演者當間ローズクリス・ハート小野リサ川嶋あい大石亜矢子ピレ姉(梨