¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ÎÅèº´ÏÂÌé¡¢²°ÉßÍµÀ¯¤¬£²£´Æü¡¢£Ô£Â£Ó·Ï¡Ö¥¢¥Ã¥³¤Ë¤ª¤Þ¤«¤»¡ª¡×¡ÊÆüÍË¸á¸å£±£±»þ£´£µÊ¬¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£¿Íµ¤¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤Î£È£É£Ë£Á£Ë£É£Î¡Ê¥Ò¥«¥­¥ó¡Ë¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤¿¥«¥Ã¥×ÌÍ¡Ö¤ß¤½¤­¤ó¡×¤Î?´°Á´Í½ÌóÀ©?¼ÂÅ¹ÊÞ¤ËÉÔËþ¤ò¤Ö¤Á¤Þ¤±¤¿¡£¤ß¤½¤­¤ó¤Ï¡¢£²£°£²£³Ç¯¤Ë¥«¥Ã¥×ÌÍ¤È¤·¤ÆÈ¯Çä¤µ¤ì¡¢Îß·×£²£°£°£°Ëü¿©¤âÇä¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Íµ¤¾¦ÉÊ¡£¥Ò¥«¥­¥ó¤ÏÅìµþÈ¬½Å½§¸ý¤Ë´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡Ö¤ß¤½¤­¤ó¡×¤Î¼ÂÅ¹ÊÞ¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¡£