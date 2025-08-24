大相撲の元横綱・若乃花でタレントの花田虎上の妻・倉実（くみ）さんが22日と23日に自身のアメブロを更新。家族との韓国旅行で堪能した数々のグルメを公開した。【画像】花田虎上、父・貴ノ花利彰さんの墓参りへ22日のブログで倉実さんは「Wakaが高校生になって夏は試合が沢山あったので例年より遅い夏休みに入りました」と経緯を説明。「日程が短くしか取れなかったので今年は韓国にしました」と旅行先について明かし「Wakaの