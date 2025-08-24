24日の朝、新潟県南魚沼市で散歩中の83歳の女性が軽乗用車にはねられ死亡しました。 24日午前7時前、南魚沼市塩沢の市道で、近くに住む83歳の女性が散歩していたところ、市内に住80歳の女性が運転する軽乗用車にはねられました。83歳の女性は病院に運ばれましたが、その後、死亡が確認されました。死因は多発外傷でした。現場に信号機や横断歩道はありませんでした。 警察が事故の原因などを調べています。