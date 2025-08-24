マイクロソフト共同創業者で超富豪のビル・ゲイツ氏が２３日にＴＢＳ系「情報７ｄａｙｓニュースキャスター」に出演した。約４０分にわたって日本の学生の質問に答えるなどしたゲイツ氏へのギャラについて話題になった。安住紳一郎アナが司会となって学生達がゲイツ氏に質問するビデオ映像が終わると、三谷幸喜氏が「もっとビジネスライクな人かと思っていたらそんなことはなかった」とフランクな姿勢に驚いた様子。続けて、「